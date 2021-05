Corte dei Conti della Campania, patto con l'Associazione nazionale finanzieri d'Italia

Negli uffici della Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti, il procuratore regionale, Maurizio Stanco, e il presidente dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia Sezione di Napoli, sottotenente Augusto Avarone, hanno sottoscritto un protocollo d'Intesa per lo svolgimento di attività di collaborazione con l'Autorità giudiziaria contabile, consistente nel supporto esecutivo al personale amministrativo degli uffici da parte dei finanzieri in congedo aderenti all'Associazione.

«L'importante progettualità costituisce ulteriore testimonianza del consolidato e proficuo rapporto di collaborazione in essere tra la Corte dei Conti e la Guardia di Finanza, in ragione anche del ruolo affidato al Corpo quale referente preminente dell'Autorità Giudiziaria contabile in un fondamentale ambito di sviluppo dell'attività istituzionale a tutela della spesa pubblica», si legge in una nota.

L'attività di collaborazione sarà svolta dai soci Anfi disponibili, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per scopi di solidarietà. Si tratta di un'iniziativa di volontariato che va ad aggiungersi ad analoghe progettualità che l'Associazione nazionale finanzieri d'Italia ha instaurato, nella nostra regione, anche con le procure generali presso le Corti d'Appello di Napoli e Salerno e con le Procure della Repubblica di Napoli e Santa Maria Capua Vetere.