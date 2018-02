Corte dei Conti: «Gestioni pubbliche, in Campania quadro sconsolante»

Martedì 13 Febbraio 2018, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 13-02-2018 10:56

È un «quadro sconsolante» quello delle gestioni pubbliche in Campania «ampiamente permeate da inefficienze, disservizi, sprechi, cattiva organizzazione e corruzione». L'analisi relativa al 2017 è del presidente della Corte dei Conti della Campania, Michael Sciascia, ed è contenuta in un passaggio della sua relazione stilata in vista dell'apertura dell'anno giudiziario 2018, la cui cerimonia si terrà a Castel dell'Ovo venerdì 16 febbraio alle ore 10.Sciascia spiega che «nell'ambito del settore pubblico è preminente l'esigenza di mantenere anche e soprattutto i sistemi finanziari nella legalità con il rispetto della veridicità dei bilanci, mentre continuano ad emergere casi di sospetta falsificazione di bilanci e consuntivi». Secondo il vertice della magistratura contabile campana è necessario ridurre i costi della politica procedendo «con decisione a un saggio taglio a benefit, di eliminazione di ingiustificate e ingiustificabili prebende, collegate alle funzioni amministrative, e di spese per nulla produttive né utili, come spesso avviene con aziende regionali e società partecipate, nonché con consulenze e assunzioni di comodo, avvertite come dannose dalla cittadinanza, nonché ad una oculata gestione dei fondi rimessi ai gruppi consiliari regionali e comunali per l'esercizio delle loro funzioni istituzionali».