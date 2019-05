​#primalepersone sbarca a Napoli: in duemila al corteo antirazzista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 4 Maggio 2019, 08:11 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2019 08:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Cittadini, associazioni, rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali, del mondo della cultura e della società civile: saranno tutti riuniti, stamattina, intorno all'articolo 3 della Costituzione per la marcia #Primalepersone, contro le disuguaglianze. Oltre duemila finora le adesioni al corteo per dire no al razzismo. L'appuntamento è alle 10.30 in piazza Mancini, da dove la marcia attraverserà le strade della città per manifestare contro il clima di paura che imperversa da nord a sud del Paese. Hanno annunciato la loro partecipazione i segretari generali Cgil Campania e Napoli, Nicola Ricci e Walter Schiavella, Giovanni Sgambati per la Uil, Rosario Stornaiuolo di Federconsumatori, Lella Paladino, della rete DiRE, il sindaco Luigi de Magistris, il deputato Pd Paolo Siani, il sindaco di Afragola Domenico Tuccillo, l'assessore regionale alla sicurezza Franco Roberti, il maestro di strada Marco Rossi Doria, Antonio Amoretti dell'Anpi, Carlo Borgomeo, presidente di Fondazione con il Sud, il missionario Alex Zanotelli, la scrittrice Valeria Parrella. E tra gli artisti: Anarkikka, Dario Sansone e I Foja, Patrizio Rispo, Antonio Biasiucci, Fabio Barisani, Maurizio Braucci.