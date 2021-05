Cosap, 58 multe a Napoli per mancato pagamento e mancata autorizzazione al passo carrabile

La polizia municipale di Napoli ha elevato 58 verbali per mancata autorizzazione al passo carrabile e mancato pagamento della Cosap , tributo comunale per l' occupazione di spazi pubblici. I controlli, oltre 250, sono stati eseguiti in corso Secondigliano, calata Capodichino, via Galileo Ferraris e via delle Repubbliche Marinare.

18 utenti hanno provveduto ad autodenunciarsi agli uffici della municipalità, per avviare la procedura di concessione o rinnovo dell'autorizzazione.