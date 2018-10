Coperte di raso e tisane misteriose: così i bambini di Torre Annunziata entravano all'inferno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 20 Ottobre 2018, 13:30

Marciume, orrore, terrore: dopo vent'anni un marchio indelebile. Un bollo che ha suggellato il primo, grande scandalo pedofilia in Italia. Una vicenda emersa con un filo di fiato. Mezze parole terribili, appesantite da sdegno, paura, minacce e vergogna. Dettagli da brivido nelle carte degli avvocati. «Una coperta di raso brillante di colore rosso su un grande letto», il patibolo dei bambini. In camera una grande pianta ornamentale e qualcuno che filmava l'orrore. Ma prima, una tisana calda e dolce con dentro chissà cosa per tenere buoni i piccoli e tentare di placare il dolore fisico.Era il 1997. La notizia fu come una bomba. Tutto cominciava con i bidelli della scuola. Le vittime, fra i sei e i sette anni di età. All'inizio la realtà appare confusa, imprecisato il numero degli «orchi» e anche quello dei bambini. Scenario, l'inquietante rione dei Poverelli a Torre Annunziata. Palazzine popolari costruite dopo il terremoto dell'80, quando intorno al Vesuvio prolificano i traffici illeciti; si moltiplicano affiliati e gregari di alcuni dei clan più agguerriti della provincia di Napoli e non solo. Il luogo degli abusi è l'elementare del rione fatto di case occupate abusivamente e sgomberi difficili. Un quartiere di bambini cresciuti a pane e violenza; latte e blitz delle forze dell'ordine; droga e pistole nascoste nelle culle.