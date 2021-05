Costa Smeralda arriva per la prima volta a Napoli: «Crociere in sicurezza»

È arrivata per la prima volta a Napoli la Costa Smeralda, l’ammiraglia e la prima nave a gas naturale liquefatto di Costa Crociere. L’arrivo a Napoli segna la ripartenza delle Crociere per Costa: Costa Smeralda, infatti, è la prima nave che riprende ad operare.

L’ammiraglia Costa è arrivata in porto questa mattina, proveniente da Civitavecchia, nell’ambito di un itinerario tutto italiano che visiterà anche Messina, Cagliari, La Spezia e Savona. Farà scalo a Napoli ogni settimana, sempre il lunedì, sino a fine giugno. Dal 6 luglio, al posto di Costa Smeralda, arriverà Costa Firenze, la nuova nave ispirata al Rinascimento fiorentino: per tutta l’estate proporrà un itinerario di una settimana in Italia, seguito da un itinerario in Francia e Spagna da metà settembre a metà ottobre, con scali a Napoli ogni martedì.

«È una grande emozione per noi tornare nel porto di Napoli nel viaggio della nostra ripartenza. Napoli è una destinazione centrale nella nostra proposta di programmazione nel Mediterraneo. Lo dimostra il fatto che abbiamo deciso di posizionare proprio a Napoli, per la prossima stagione estiva, le due navi più nuove e innovative della nostra flotta: Costa Smeralda e Costa Firenze», ha dichiarato Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere. «Nel corso delle prossime settimane, dopo Costa Smeralda, altre tre navi Costa riprenderanno il mare nel Mediterraneo, con itinerari italiani e internazionali, per offrire ai nostri clienti un’eccezionale esperienza di vacanza con protocolli sanitari rafforzati».