Costiera, scontro in mare tra gommone e barca in legno: un ferito

Venerdì 3 Agosto 2018, 11:49

VICO EQUENSE - Scontro in mare: coinvolte cinque persone. L'incidente è accaduto ieri, nel tardo pomeriggio, nello specchio d'acqua compreso tra la marina di Vico Equense e lo scoglio della Margherita. La collisione è avvenuta tra un gommone di 8 metri con a bordo 3 uomini, tutti originari di Castellammare di Stabia e di età compresa tra i 35 e i 45 anni e una barca in legno di circa 4 metri con a bordo un ragazzo di 21 anni di Castellammare di Stabia e una ragazza di 22 anni di Sant'Agnello. Alle 18 circa è giunta alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia la segnalazione del marittimo. Immediati gli interventi degli uomini agli ordini del comandante Guglielmo Cassone.In seguito all’urto la barca in legno si è capovolta e i due ragazzi sono caduti in mare, per poi essere recuperati dagli stessi occupanti del gommone, poi direttosi verso il porto di Seiano. Inviate sul posto due motovedette dipendenti e l'autoambulanza del 118. Per la 22enne di Sant'Agnello, occupante l’imbarcazione di legno, si è reso necessario il trasportato d’urgenza all’ospedale di Sorrento: è stata immediatamente operata subendo l’asportazione della milza. Per gli altri soggetti coinvolti non sono state necessarie cure mediche. Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro delle due unità coinvolte (il gommone presso il porto di Castellammare e la barca in legno semiaffondata presso il porto di Seiano). Su quanto accaduto sta indagando la Capitaneria di Porto che dovrà accertare la dinamica dei fatti.