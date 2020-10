Sono una cinquantina, tutti ruiniti dinanzi al Comune di Piano di Sorrento. Gli ambulanti che ogni settimana hanno i loro spazi di vendita all'aperto in costiera sorrentina protestano per dire «no» alla volontà dei sindaci di vietare i mercati rionali. Una manifestazione organizzata due giorni fa e, fino a questo momento, tranquilla, che si sta svolgendo in presenza delle forze dell'ordine. A controllare che tutto proceda serenamente sono, infatti, i carabinieri della compagnia di Sorrento, coordinati dal capitano Ivan Iannucci.

LEGGI ANCHE Covid, il caso medici di base: «Non possono rifiutarsi di fare test e terapie»

«I sindaci hanno sospeso i mercati senza un giustificato motivo e addirittura senza che i Dpcm e le ordinanze regionali prevedano ciò» scrive in una nota l'associazione nazionale ambulanti.

Gli ambulanti stazioneranno dinanzi al Municipio in attesa di una convocazione da parte del Prefetto per trovare una soluzione. Sono circa 300 le persone, e quindi le famiglie, che resterebbero senza fonte di reddito con il provvedimento di sospensione.

«Pur comprendendo le legittime preoccupazioni dei sindaci che tendono a preservare la salute dei cittadini facciamo presente che le autorità sanitarie nazionali hanno già documentato che i mercati sono luoghi sicuri, in quanto sono all'aperto, vi è ricambio di aria naturale e possono essere assicurate quelle giuste misure preventive per evitare assembramenti e garantire il giusto distanziamento soaciale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA