Costiera sorrentina, il grande business a luci rosse: in affitto alle escort case fino a sette giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 28 Novembre 2018, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dice di chiamarsi Alessandra e di essere originaria della Colombia. «Però sono bionda come Shakira», precisa. Alessandra è una delle decine di escort straniere che esercitano «il mestiere» in Costiera. Non negli alberghi o nelle strutture ricettive per i quali la legge fissa obblighi di registrazione che mal si conciliano col bisogno di privacy di prostitute e clienti. L'ideale sono le seconde case di privati che, pur di mettere a reddito gli appartamenti, non esitano a trasformarli in alcove 24 ore al giorno.