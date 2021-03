Costiera sorrentina Covid free entro luglio: 15mila dosi per salvare l'estate

L'obiettivo è ambizioso, perseguibile a patto che verranno assicurati vaccini e volontari per la somministrazione delle dosi. Un progetto sul quale lavorano i sindaci della Penisola sorrentina in sinergia con i vertici dell'Asl Na3-Sud per rendere la Costiera Covid free entro il prossimo mese di luglio e salvare estate e turismo. In quest'ottica si ipotizza di procedere con la vaccinazione degli abitanti di Sorrento e degli altri comuni costieri con tour de force anche notturni.

Il piano prevede la necessità di assicurare almeno 500 dosi al giorno, 15mila al mese, per completare la campagna vaccinale entro il 31 luglio. È una ipotesi che trova d'accordo tutti i sindaci dei sei comuni, da Vico Equense a Massa Lubrense. Il primo cittadino di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, ha già offerto la disponibilità di Villa Fondi anche nelle ore notturne. Nella villa è già attivo il punto vaccinale, con quattro postazioni riservate agli over 80 residenti a Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento e Meta, dove attualmente vengono inoculate circa ottanta fiale al giorno. L'obiettivo è attivare due turni e raddoppiare la somministrazione delle dosi.

In Penisola ad oggi sono aperti altri due punti, a Sant'Agata sui due Golfi per i residenti a Massa Lubrense e all'ospedale «De Luca e Rossano» per gli over 80 di Vico Equense. Nelle tre strutture operano prevalentemente volontari tra medici, farmacisti e infermieri. Ma per ampliare la campagna vaccinale e rispettare il piano e i tempi ipotizzati dai sindaci sono indispensabili due condizioni: ottenere una fornitura più cospicua di vaccini, incrementare gli operatori abilitati alla somministrazione delle dosi. «Anche da parte nostra c'è la disponibilità a formalizzare questa iniziativa chiarisce il direttore dell'Asl Na3-Sud, Gennaro Sosto - ma tutto è subordinato alla fornitura dalle dosi e al numero del personale medico e infermieristico. Attualmente i medici di base stanno prestando la loro opera a Villa Fondi e non solo. L'Asl è disposta a retribuire il suo personale, ma occorre che anche medici e infermieri in pensione prestino la loro opera per incrementare il numero dei vaccinati in breve tempo».

Il direttore Sosto pensa in positivo e si propone come traguardo, l'arrivo di un numero consistente di vaccini nell'arco di 20-30 giorni. Proprio in vista del potenziamento della campagna vaccinale, l'Asl Na3-Sud ha emanato un bando (scadenza il prossimo 31 marzo) per rafforzare i punti vaccinali dei tredici distretti aziendali. La Asl ricerca medici, farmacisti e infermieri, iscritti ai relativi ordini professionali, compresi i professionisti in quiescenza. Gli interessati dovranno dare la propria disponibilità minima quantificata in un turno di sei ore al giorno scegliendo il distretto di riferimento. Le attività saranno svolte a titolo gratuito, salvo un rimborso in caso di trasferimento da una sede all'altra nel corso della stessa giornata utilizzando la propria auto.

L'opportunità di assicurare alla Penisola sorrentina una copertura Covid-free, peraltro, è stata auspicata come la base di un rilancio dell'offerta turistica. Una prerogativa sulla quale puntano agenti di viaggio, albergatori e il comparto dell'ospitalità. «Noi stiamo lavorando per far vaccinare tutti nel minor tempo possibile - conferma anche il sindaco di Sorrento Massimo Coppola -. È il nostro obiettivo primario. Questa iniziativa va sostenuta per poter riaprire in sicurezza il comparto del turismo che rappresenta una risorsa essenziale per il rilancio socio-economico del territorio».

