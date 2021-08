Venerdì prossimo, 20 agosto 2021, dalle ore 11 alle ore 17, nello spazio antistante il lido Marinella, l'amministrazione comunale di Meta ha organizzato, in collaborazione con l'Asl Napoli 3 Sud, un Open Day Vaccinazione anti Covid-19. L'iniziativa, denominata VacciAlMare, è stata resa possibile grazie alla disponibilità del responsabile emergenza Covid per l'Asl Napoli 3 Sud, il dottor Antonio Coppola, che si è immediatamente attivato per consentire che l'appuntamento potesse svolgersi.

APPROFONDIMENTI LOTTA AL VIRUS Virus, a Napoli la strategia Asl contro l'ondata Delta:... ROMA Vaccini, il piano del governo per convincere i no-vax: campagna...

Durante la giornata potranno richiedere la somministrazione del siero anche i non residenti nel Comune di Meta. «Ringraziamo come sempre per la collaborazione i gestori dei lidi Metamare, Marinella e Resegone», fanno sapere il sindaco Giuseppe Tito e l'assessore alla Sanità del Comune della pensiola sorrentina, Angela Aiello.