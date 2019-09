Costiera, sub e studenti puliscono la spiaggia: raccolte tonnellate di rifiuti

Sabato 28 Settembre 2019, 17:35 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 17:57

PIANO DI SORRENTO - Nasse, reti e altre attrezzature per la pesca, ancore, pneumatici e tanta plastica. Il peso complessivo? Una tonnellata e poco più. Ecco il bilancio dell'operazione di pulizia dei fondali e dell'arenile di Marina di Cassano condotta nelle scorse ore da circa 30 subacquei appartenenti ad associazioni e forze dell'ordine, prime fra tutte Guardia di finanza e Capitaneria di porto, con l'aiuto degli studenti dell'istituto nautico "Nino Bixio".I volontari hanno bonificato due aree di Marina di Cassano. La prima è quella premiata, nel 2018 e nel 2019, con la Bandiera Blu, riconoscimento riservato alle località che si distinguono per la pulizia delle acque e per la qualità dei servizi offerti ai bagnanti. Qui sono stati rinvenuti pochi rifiuti. Discorso diverso per la zona del porto dove operano i pescatori: qui i sub hanno recuperato dal fondale chili e chili di immondizia costituita in gran parte da plastica e attrezzature per la pesca. Nel frattempo gli studenti del nautico e i membri di alcune associazioni, a cominciare da Marevivo, hanno rimosso piccoli rifiuti dall'arenile.«Andiamo avanti lungo il percorso che ci ha consentito di ottenere la Bandiera Blu - sottolinea il sindaco Vincenzo Iaccarino - Siamo consapevoli della necessità di investire sempre maggiori energie nella tutela dell'ambiente. E la collaborazione di tanti giovani, oggi in prima linea per Marina di Cassano, ci induce a ben sperare». Presente anche Luigi Di Prisco, il presidente del Consiglio comunale di Sorrento che, da delegato all'Ambiente, ha dato vita a una task-force capace di rimuovere tonnellate di immondizia dalle coste e dai fondali della città di Torquato Tasso: «Cercheremo di far sbocciare anche in altre località il seme piantato con successo a Sorrento nel 2015: l'obiettivo è coinvolgere tutti i Comuni golfo di Napoli in questa battaglia a difesa del mare».