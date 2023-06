Country festival, a scuola la sagra con musica americana

Dal 9 all'11 giugno è in programma a Licola il Country Festival, una sagra di braci e fritture in stile country. L'appuntamento è all'istituto statale Giovanni Falcone in via Domiziana 150. «La nostra sagra in stile country - spiegano gli organizzatori - è un evento da non perdere. Passeggerete nella suggestiva cornice dell'antica via Domitia tra taverne che vi attireranno con profumi e sapori a chilometro zero».

«I veri protagonisti saranno gli alunni insieme ai docenti e a tutto il personale scolastico. Previste anche attività laboratoriali con musica dal vivo a cura dell'Accademia Cimarosa.