Covid-19: altri tre morti a Torre del Greco, due donne e un uomo

TORRE DEL GRECO. Non si arresta l’ondata di decessi con Covid nella città corallina. Tre i morti nelle ultime 48 ore: un uomo e una donna certificati oggi ed un’altra donna ieri sera. Ancora un bollettino nero arriva dal Coc presieduto dal sindaco Giovanni Palomba che questa sera ha certificato il decesso con Covid della 73enne P.C. e del 69enne P.T. Ieri sera, invece, è stata certificata la morte di P.A. una pensionata di 75 anni. Sale a 138 il numero delle vittime torresi dall’inizio della pandemia di cui 118 solo da ottobre ad oggi.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid a Torre del Greco, altri tre morti: ​addio a Pasquale, ex... GRAN BRETAGNA Covid, ha un tumore ma non può essere operato per la pandemia:... L'EPIDEMIA Covid, a Torre del Greco morti tre anziani

Certificati oggi anche 11 casi di positività alla Sars Cov-2 in isolamento domiciliare. Attestato anche il passaggio di un soggetto positivo dall'isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Ventisette, invece, le nuove guarigioni sono state registrate, nella giornata odierna, a Torre del Greco. Il Coc ricorda che è stato attivato, dall'Ambito Territoriale 31 del Comune di Torre del Greco, il numero di prossimità per le persone in quarantena domiciliare, anziani non autosufficienti e famiglie con minori, reperibile al numero verde: 800.17.16.36, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 18.