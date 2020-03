L’Africa si commuove per l’Italia ed esprime sostegno e vicinanza al nostro Paese alle prese con l'emergenza Coronavirus. Il prefetto dell’Atacora, Repubblica del Benin, Lydie Martine Dere Chabi Nah, d'intesa con il console del Benin a Napoli Giuseppe Gambardella ha scritto una lettera al presidente dell'Ordine dei farmacisti di Napoli, Vincenzo Santagada, dando la propria solidarietà a Napoli e all'Italia per le difficoltà di queste settimane. Il prefetto ha raccontato che da alcuni giorni anche in Benin sono comparsi i primi casi di contagio al Covid-19.



Il Benin collabora da diversi anni con l’Ordine dei Farmacisti di Napoli che, con il progetto un “Farmaco per Tutti” portato avanti dal presidente Santagada e dalla Curia di Napoli, è al fianco delle popolazioni più in difficoltà. Nel 2020 sono state migliaia le confezioni di farmaci distribuiti ad enti e comunità che altrimenti non avrebbero avuto accesso alle cure. «In questi anni abbiamo donato medicinali per un valore complessivo di 3 milioni di euro» ha sottolineato Santagada. Ultimo aggiornamento: 19:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA