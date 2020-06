Covid 19: sul New York Times la storia di Maria, medico di terapia intensiva al Cardarelli

Finisce sul New York Times la riflessione sul Covid 19 della dottoressa di Saviano Maria Notaro, anestesista e dottore in terapia intensiva all’ospedale Cardarelli di Napoli. Lo storico giornale americano ha raccolto riflessioni e storie degli operatori sanitari di tutto il mondo impegnati in prima fila per combattere e contenere la pandemia da Covid 19 nella rubrica “harm’s way”, la via del male.

“La pandemia è stata come una guerra. Se commetto un errore, c’è un alto rischio di infettare inconsapevolmente il mio collega, il mio amico, la mia famiglia, il mio paziente o uno sconosciuto.

Tutto finisce. Anche Covid-19 lo farà, ma mi sentirò comunque responsabile per loro”, ha scritto Maria Notaro sul famoso giornale americano nato a metà dell’800. Insieme a tanti suoi colleghi impegnati in tutto il mondo,Maria ha messo penna su carta i pensieri e le riflessioni di questi mesi vissuti in prima linea a curare contagiati. Riflessioni e storie arrivate dal Giappone,Hollywood,San Diego, Lione, India, Afghanistan, Detroit, Ecuador, Texas,Costa d’Avorio. E poi Spagna, Wuhan, Houston,Brasile,Johannesburg, Singapore, Corea del Sud. Alcuni sono poi deceduti dopo l’invio della storia.

L’altro giorno la comunicazione della pubblicazione a mezzo mail inviata da Aidan Gardiner, assistente alle notizie del NYT.

“Buongiorno,Volevo solo farti sapere che stamattina abbiamo pubblicato la tua storia e una manciata di altri nel nostro progetto In Harm’s Way. Tra tutto il lavoro stimolante e vitale che stai facendo, apprezziamo davvero che tu abbia dedicato del tempo a condividere la tua storia con noi” ha scritto Gardiner. Una gratificazione sicuramente per Maria Notaro impegnata ogni giorno a curare ed assistere degenti nella più grande struttura sanitaria del Mezzogiorno.

“Ho imparato che il lavoro di squadra è l’unico modo per costruire qualcosa di buono. Costruire è sempre stancante, ma è la sfida più bella”, ha concluso. © RIPRODUZIONE RISERVATA