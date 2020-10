Covid-19, maestra positiva, tamponi agli alunni. Scuola chiusa, è il secondo istituto a Cercola

CERCOLA. Insegnante positiva nella scuola dell'infanzia "Custra" a Cercola: tutti a casa, tamponi per insegnati ed alunni. "Come comunicato dal Dirigente scolastico è risultata positiva un'insegnante del plesso Parco Nanà, scuola dell’infanzia Custra. La scuola è stata per il momento chiusa e siamo in contatto con l’Asl per attivare i protocolli previsti dalla legge", lo ha annunciato il sindaco Vincenzo Fiengo sulla sua bacheca Facebook annunciando la chiusura del plesso dell'infanzia - legato all'istituto comprensivo "Custra", in viale Europa - al momento a data da destinarsi poiché si sta ricostruendo in queste ore la catena dei contatti della docente, risultata positiva al tampone, con i suoi colleghi. Mentre restano confermati i tamponi per tutti gli alunni della maestra.

Si tratta del secondo caso di positività a Cercola all'interno di una scuola. Il primo si era verificato poco prima dell'inizio del nuovo anno scolastico lo scorso 15 settembre nell'istituto comprensivo "Luca Giordano"; dove fu disposta la chiusura della sede centrale e dei plessi ad esso collegati e processati 200 tamponi circa - di cui ne risultò un solo positivo - per tutto il personale docente e Ata.

Ieri, dunque, la notizia della maestra positiva al Covid-19, insegnante della scuola dell'infanzia al plesso Nanà in viale Europa. Sul territorio invece sono 20 i casi positivi al virus Covid-19.

"Stiamo lavorando di concerto con l’Asl e il Dirigente per l’attuazione del protocollo", ha spiegato il primo cittadino, Fiengo, "La scuola resterà certamente chiusa oggi e domani - prosegue - per ottemperare alle direttive dell’Uopc (Unità operativa di prevenzione della Asl territoriale) in merito alla sanificazione. Siamo in attesa delle determinazioni dell’Asl in merito alla catena di contagio (classe e docenti) che chiaramente avrà le sue conseguenze sulla riapertura della scuola".

La notizia del nuovo contagio ha allarmato i tantissimi genitori compresi quelli degli altri istituti scolastici del territorio di Cercola, i quali hanno chiesto delucidazioni in merito: "Ovviamente il problema di quest'ultimo contagio - ha spiegato il sindaco Fiengo - è legato solo al plesso "Nanà", (in viale Europa), le altre scuole funzioneranno regolarmente ed anche eventuali congiunti dei bambini che frequentano il plesso Nanà potranno continuare a frequentare sino ad eventuali diverse disposizioni. Atteniamoci alle disposizioni degli organi preposti ha concluso - A breve seguiranno ulteriori aggiornamenti. Come vedete il momento è delicato, evitiamo allarmismi con la consapevolezza di adottare tutte le misure necessarie a tutela della salute pubblica".

Ultimo aggiornamento: 19:59

