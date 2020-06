Coronavirus a Napoli, positiva una bambina di 8 anni a Marano: ha partecipato a una festa

Ha otto anni ed è risultata positiva al tampone Covid 19. È tornata la paura nel comune di Marano, dove la notizia del nuovo caso ha scossa la comunità. La bimba - secondo quanto ricostruito dall'Autorità sanitaria locale - avrebbe partecipato di recente a una festa. La piccola, tuttavia, è in buone condizioni e per lei non è stato disposto alcun trasferimento in ospedale.



L'Asl sta monitorando costantemente la situazione e ricostruendo tutti i contatti tra la piccola e le persone che avrebbero partecipato alla festa. A Marano i contaggiati complessivi sono 85, la stragrande maggioranza dei quali è ormai guarita.