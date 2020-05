Coronavirus, test sierologici per 1000 vigili urbani di Napoli

NAPOLI - Dalla prossima settimana mille agenti della polizia Municipale di Napoli si sottoporranno volontariamente ai test sierologici per verificare la quantità di anticorpi nel sangue, in caso eventuale il soggetto fosse venuto a contatto con il Covid-19. Si tratta di un’analisi del sangue effettuata per stabilire quanti hanno davvero contratto la malattia, magari senza neppure sviluppare i sintomi. È ritenuta importante dal punto di vista epidemiologico.



«Finalmente, anche dopo mia richiesta, l'Asl Na1 ha predisposto, per i dipendenti della Polizia Municipale di Napoli, che ne faranno richiesta, la possibilità di effettuare i test sierologici a tutela della salute di tutti i lavoratori che sono quotidianamente esposti al contagio» scrive su Twitter il consigliere regionale del Pd, Gianluca Daniele, che da settimane spinge affinché si possano riuscire ad ottenere i test per i caschi bianchi.



Grande soddisfazione dal comando di via De Giaxa. Il comandante della polizia municipale Ciro Esposito fa sapere come insieme al direttore generale dell’Asl Napoli 1 «Ciro Verdoliva si sia andati nella direzione auspicata» ovvero riuscire, per chi volesse sottoporsi al test, a tracciare l’eventuale contagio. «Dopo l’esame, l’agente andrà via – spiegano dal Comando – ed entro 20 minuti gli arriverà il risultato sul cellulare, in pieno anonimato. Qualora risultasse positivo, l’agente tornerà in ospedale a fare il tampone ed entro 24 ore saprà il risultato. Fino all’esito finale del tampone, l’agente non tornerà al lavoro». Ultimo aggiornamento: 17:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA