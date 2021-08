Covid, 159 nuovi casi positivi registrati solo a Napoli

Emergenza coronavirus, si contano altri 159 casi positivi solo a Napoli. E si registrano un ricovero in più in ospedale, altri due in terapia intensiva; mentre i restanti pazienti vanno in isolamento domiciliare e 52 sono guariti nelle ultime ventiquattr'ore. La situazione non sembra migliorare, se si considera lo scenario regionale: 670 nuove diagnosi in tutta la Campania. Su 7.642 tamponi molecolari e 6.397 test antigenici eseguiti al gioorno. Aumenta di quasi 2,5 punti percentuali in 24 ore il tasso di incidenza, passa dal 6,30 all'8,76. Nel bollettino dell'unità di crisi, è segnalato un decesso registrato ieri, ma precedente alle ultime 24 ore.

Confermati 656 posti disponibili in terapia intensiva, di cui 13 occupati, e 3.160 letti di degenza (tra centri specializzati e offerta privata di cui 246 occupati. Il Cotugno, però, segnala che tutti i suoi pazienti, un'ottantina, non sono vaccinati. Al Covid Center del Loreto mare sono invece 24 i degenti per 50 posti ordinari, 7 i ricoverati in terapia intensiva (10 letti disponibili) e altri 10 napoletani sono nel residence dell'Ospedale del Mare. In tutta la città si hanno al momento 1252 positivi, sotto monitoraggio, con obbligo di quarantena.