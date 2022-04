Sono 7.537 i nuovi positivi al Covid su 42.085 test effettuati in Campania. Tre morti nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Questa la situazione dei posti letto su base regionale: 39 su 581 occupati in terapia intensiva, 720 su 3.160 nei reparti di degenza.