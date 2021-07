Covid a Capri, accordo tra Asl e Federalberghi: i turisti positivi all'ospedale del Mare

Via libera dell'Asl Napoli 1 all'eventuale trasferimento in terraferma (su base volontaria) della dozzina di turisti individuati positivi a Sars-Cov-2 che stanno trascorrendo il periodo di quarantena a Capri, nei loro alloggi, in albergo, nelle case vacanze affittate o di propria residenza. Tutti coloro che lo vorranno potranno raggiungere dunque il Covid residence dell'Ospedale del Mare dove li attende una stanza singola riservata dotata di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati