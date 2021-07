Covid a Capri, è caccia all'untore: c'è un altro turista positivo

Sono tutti in isolamento «dorato» nei propri alloggi i turisti risultati positivi durante lo scorso fine settimana a Capri. Agli undici casi inizialmente individuati con i test molecolari effettuati dalla Asl ieri se ne è aggiunto un dodicesimo mentre si registrano già le prime negativizzazioni. Per quanto riguarda i trasferimenti programmati in terraferma, presso il Covid residence dell'ospedale del Mare nell'ambito del protocollo Capri...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati