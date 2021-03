Catella colpita da embolia dopo il parto: «Grazie ai medici abbraccio mia figlia»

Una partoriente viene colpita da una embolia polmonare post parto ma è salvata dai medici del San Leonardo. La storia di Catella, mamma stabiese di 38 anni, è un racconto di fiducia e amore, fatto del lavoro quotidiano di medici e infermieri. Una storia a lieto fine che proprio Catella vuole raccontare per portare alla ribalta il lavoro silenzioso dei sanitari nei giorni della drammatica emergenza Covid, con il San Leonardo che tutte le difficoltà di un ospedale in prima linea. «Vorrei invitare a riflettere sul lavoro che fanno tutti i sanitari e i rischi che corrono ogni giorno», spiega la giovane mamma, da tredici giorni ricoverata in terapia intensiva coronarica per una embolia polmonare.

Il 19 febbraio alle 13,05 Catella dà alla luce con parto cesareo Irene, terzogenita dopo Angelo e Bernardette. Alle quattro di mattina qualcosa non va, la donna avverte un senso di soffocamento e allerta gli infermieri. «I medici mi hanno immediatamente trasferito nel reparto di cardiologia dove hanno cominciato a curarmi». Mentre racconta sulla pagina Facebook de Il Mattino quei tremendi giorni, la giovane mamma è ancora ricoverata. Sarà dimessa questa mattina. La ripesa sarà ancora lunga, ma la prontezza dei sanitari del reparto di Ostetricia e Ginecologia diretto dal primario Eutalia Esposito, le ha salvato la vita.

«Vorrei ringraziare tutta l'equipe del reparto di maternità del per avermi salvato la vita - spiega commossa Catella - Vorrei ringraziarli per essermi stati vicini senza lasciarmi mai sola. Ringrazio tutto lo staff della Cardiologia che con grande professionalità mi ha accolta, curata e sostenuta moralmente nei giorni più bui della mia vita». Mentre la mamma veniva curata in Cardiologia al quarto piano, la piccola Irene è rimasta al secondo piano del San Leonardo, nel reparto di Neonatologia diretto dal primario Roberto Cinelli. «Ringrazio chi si prende cura della mia bambina non facendole sentire la mia lontananza». Solo quando le sue condizioni sono migliorate, Catella ha potuto prendere in braccio la figlia.

Il dialogo e la collaborazione tra i medici hanno permesso di salvare la vita alla donna, ogni reparto ha fatto il proprio lavoro, ognuno per quanto di propria competenza ha aiutato la 38enne a superare le complicanze del parto. Catella si è ritrovata dalla felicità per aver messo al mondo un altro figlio, alla preoccupazione di non poterla avere tra le braccia. Il San Leonardo stretto in questi giorni ancora una volta dalla morsa del Coronavirus, con le ambulanze in attesa davanti all'ingresso e in perenne carenza di personale, ha mostrato il suo volto più bello. «Ai miei concittadini - conclude la mamma - vorrei dire che invece di attaccare sempre gli ospedali dovremmo sostenerli perché con tutte le difficoltà che ogni giorno ha a causa del Covid il personale sanitario fa il suo lavoro alla grande».

Ora che la donna potrà tornare a casa e riabbracciare gli altri due figli, Angelo e Bernardette, che l'aspettano assieme alla sorellina, il ricordo del San Leonardo sarà legato all'esperienza più difficile ma allo stesso tempo gratificante della sua vita. La quotidianità di un ospedale è fatta anche di storie come questa e dalla maternità arrivano spesso notizie di buona e bella sanità.

