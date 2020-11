«Mio suocero morto di ischemia nell'attesa vana di un'ambulanza da Castellammare»

«Non si muore solo di Covid, si muore anche in attesa di soccorsi che non arrivano mai». Raimondo Lucarelli è il genero di Vincenzo Verdoliva, 72enne deceduto nella sua abitazione di Gragnano a seguito di un'ischemia, in attesa di un'ambulanza che lo trasportasse in ospedale. Il racconto tragico del pomeriggio della domenica di Ognissanti parte da Raimondo, che di mestiere fa il pizzaiolo a Castellammare: sua moglie è stata al capezzale del padre durante le ultime ore di vita, tra le mani un cellulare da cui partivano telefonate senza risposta.

LEGGI ANCHE Covid, chiuso il pronto soccorso dell'ospedale di Sorrento

In via Madonna delle Grazie, a Gragnano, Vincenzo vive assieme alla sua compagna. Prima di pranzo, verso le 11,30 comincia a balbettare, avverte i primi malori e la donna che si trova con lui chiama subito i soccorsi. Il 118 non risponderà mai alle telefonate, che diventeranno una costante fino al primo pomeriggio. Disperata e con un telefono che continua a squillare a vuoto, la donna chiama le figlie dell'uomo che arrivano poco dopo mezzogiorno a casa del padre. Il supporto non servirà, e quel telefono continua a squillare a vuoto. «Verso l'una arrivo anche io a casa di mio suocero - racconta Raimondo - è quasi in coma e dopo poco, visto che non riuscivamo ad avere contatti, decido di andare di persona alla centrale del 118». Il genero si fa accompagnare da un amico e arriva disperato alla centrale che si trova accanto all'ospedale San Leonardo di Castellammare, ma quello che vede davanti ai suoi occhi è una scena che proprio non si aspetta. «C'erano decine di persone all'esterno che assistevano da lontano i familiari bloccati nelle ambulanze in fila in attesa di ricovero, qualcuno urlava e si disperava - racconta Raimondo - non mi aspettavo una scena così, resa ancora più triste dal silenzio irreale che alle due e mezza si respirava sul viale Europa». Quella domenica di festa era per ammalati e familiari un giorno fatto di speranze e disperazione. «Nonostante la condizione generale all'esterno - prosegue il genero del pensionato - ho visto davanti ai miei occhi un personale disponibile e comprensivo, mi sono reso conto che non avevano i mezzi per intervenire. Le ambulanze erano tutte occupate e altre impegnate altrove». A quel punto l'umanità di un operatore del 118 sorprende Raimondo, che racconta come questi abbia deciso di lasciare la postazione al centralino e correre in soccorso dell'uomo in gravi condizioni in casa. «Siamo partiti alle tre meno un quarto da Castellammare verso Gragnano - prosegue l'uomo nel racconto - l'infermiere del 118 ha reclutato un autista fuori alla centrale e un'ambulanza ferma in manutenzione. Un gesto ammirevole, ma quando siamo arrivati a casa hanno provato a rianimarlo come potevano, ma non avevano i mezzi per assisterlo nè tantomeno c'era un medico in grado di aiutare mio suocero».

Il pomeriggio infernale della famiglia Verdoliva finisce poco prima delle 16, quando da Sant'Agnello si libera un'ambulanza con una equipe che al suo arrivo può solo constatare il decesso dell'uomo. «La morte non ha età ma sono arrabbiato - conclude Raimondo - se al posto di mio suocero ci fosse stato un bambino, un giovane, quel telefono avrebbe squillato sempre a vuoto. Questi sanitari non hanno i mezzi e nonostante abbia constatato con i miei occhi la loro dedizione e umanità, nel nostro caso avevano le mani legate. Mio suocero è morto senza che potessimo dargli un'assistenza adeguata. Nelle condizioni in cui si trovava non avremmo potuto trasportarlo noi e il cruccio di non aver fatto abbastanza ci lacera. Ora celebreremo i funerali e dopo vedremo come portare avanti la nostra denuncia». Un caso sul quale farà luce nelle prossime ore anche la direzione dell'Asl Napoli 3 Sud che attraverso il direttore amministrativo Gaetano D'Onofrio esprime il proprio cordoglio alla famiglia e assicura: «Faremo delle verifiche interne per capire ciò che è accaduto in quelle ore al 118».

© RIPRODUZIONE RISERVATA