Covid a Mugnano: torna dalle ferie, fa il tampone e scopre di essere positivo: il sindaco lo ringrazia

Rientrava dalle ferie, da una città italiana e poteva pertanto non sottoporsi al tampone, ma lo ha fatto ugualmente come segno di rispetto per l'intera comunità. A compiere il gesto un giovane cittadino di Mugnano, un poi risultato positivo al tampone. Il sindaco della città a nord di Napoli, Luigi Sarnataro, lo ha ringraziato pubblicamente: «Ho sentito telefonicamente la persona che si è ammalata - spiega il primo cittadino - sta bene e ha già iniziato il consueto periodo di isolamento. Tornava da un'altra città di Italia, per cui non aveva l’obbligo di fare il tampone. Tuttavia spontaneamente ha scelto di farlo, anche da asintomatico. Lo ringrazio pubblicamente per il senso di responsabilità dimostrato».



