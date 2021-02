Napoli: poche fiale di Pfizer, ​stop ai vaccini per gli over 80

Da domani si ferma la somministrazione dei vaccini Pfizer agli over 80 nel centro vaccinale della Mostra d'Oltremare di Napoli. La decisione è stata presa dalla Asl Napoli 1 Centro in quanto, si apprende, la fornitura in termini quantitativi non è adeguata alla necessità di somministrare vaccini sia agli over 80 sia al personale sanitario arrivato alla scadenza dei 21 giorni dalla prima dose già somministrata. Da domani quindi si procederà alla seconda dose per il personale sanitario, mentre le vaccinazioni agli over 80 riprenderanno dal 3 marzo per mille convocazioni al giorno, in attesa dell'arrivo di un numero adeguato di nuove dosi del vaccino Pfizer. Domani, venerdì 26 febbraio, inizieranno inoltre le vaccinazioni per il personale scolastico con le dosi Astrazeneca: sono state programmate 2.500 vaccinazioni al giorno, sempre nel centro vaccinale allestito nella Mostra d'Oltremare.

