Festa in hotel con camera «day use» nel Napoletano: multa ai 59 invitati, scatta la chiusura

Domenica pomeriggio gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un hotel di via Cicerone a Bacoli per la segnalazione di numerose persone che stavano pranzando all’interno della struttura. I poliziotti, una volta entrati, hanno sorpreso 59 persone sedute ai tavoli accertando che era in corso una festa, e le hanno sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Gli agenti hanno identificato il titolare della struttura che, alla richiesta di fornire i nominativi degli alloggiati, ha ammesso di non aver registrato alcun ospite e di averne soltanto annotato i nomi sommariamente su un foglio poiché per alcune camere aveva applicato la formula «day use». Il titolare, un 61enne napoletano, è stato denunciato per mancata comunicazione delle persone alloggiate all'Autorità di Pubblica Sicurezza e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19; infine, è stata disposta la chiusura dell’albergo per un giorno.

