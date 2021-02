Covid a Napoli: bambini immuni, contagiato solo l’1,7%. «Ma 6mila hanno problemi psicologici»

Covid-19: un bilancio sull’intensità con cui il virus ha attaccato i bambini arriva dai 340 pediatri napoletani della Fimp (Federazione italiana medici pediatri) che hanno realizzato il primo studio sull’infezione in età pediatrica a Napoli e provincia. I bambini sono meno suscettibili al virus (probabilmente, come si evince dalla letteratura di settore, per la mancanza della “serratura” su cui il virus agisce per entrare nelle cellule) ma da febbraio a novembre 2020 i pediatri hanno contato ben 29.600 casi sospetti (contatti stretti di positivi) di cui 5.900 emersi come positivi al tampone (circa il 20%) che rappresentano però solo l’1,7 per cento dei 330mila bambini della popolazione pediatrica assistita. Fari puntati anche sul disagio psicologico legato alla pandemia per la cui gestione sono servite 6.200 visite a studio (2 al mese) per gestire l’ansia di bambini costretti a casa per le misure anti Covid. Fotografia che svela il dramma del disagio.

Per far fronte all’emergenza ogni pediatra ha effettuato in media 10,4 telefonate per ogni paziente e 6,7 telefonate nei 14 giorni dopo il contatto, 111mila bilanci di salute (32 al mese), 250mila visite di routine (73 al mese), 40.800 visite di prevenzione e 61.250 in urgenza. «Siamo impegnati sul territorio - spiega il vice presidente nazionale Fimp Antonio D’Avino - per gestire la complessa attività di prevenzione e contenimento e l’attenta osservazione di pazienti contatti familiari e scolastici di positivi». Un lavoro sul campo da cui emerge lo studio: «Su una platea di 330mila bambini - ribadisce Patrizia Gallo, coordinatrice del Centro studi scientifico Fimp Napoli - la percentuale di casi positivi è stata pari all’1,7%. È chiaro che casi del tutto asintomatici possono essere sfuggiti alla rete dei controlli». I contatti negativi al test, ugualmente isolati e seguiti per 14 giorni, sono stati 23.900 (il 7,3%) «dato di rilievo perché legato alle sofferenze psicologiche dei piccoli pazienti e alle difficoltà pratiche delle famiglie» precisa Luigi Cioffi, componente del Centro studi Fimp. Quanto alla gravità della malattia su 5.900 positivi i casi gravi sono stati 60 (1,1%) indirizzati all’Unità hub dell’Università Federico II e spoke del Santobono. I pazienti con sintomi moderati sono stati 940 (16%) e quelli con sintomi lievi 3.112 (54%). Gli asintomatici sono stati 1.750 (29,6 %).



«Abbiamo realizzato una buona rete di collegamento con i pediatri di famiglia - commenta Enzo Tipo, primario del pronto soccorso del Santobono - iniziata spontaneamente e consolidata nel tempo. Al Santobono abbiamo ricoverato circa 160 pazienti Covid positivi in fase acuta, 1/3 lattanti, tutti con sintomi significativi (solo 3 in terapia intensiva). Ora stiamo collaborando per gestire la sindrome Mis-c, patologia tutta pediatrica, complicanza tardiva di cui è necessario identificare i sintomi precocemente per avere i migliori risultati ma ci arrivano molti casi con diagnosi di ingresso errata. Istituiremo un numero telefonico dedicato e una casella di posta elettronica con cui condividere la documentazione sanitaria primo passo di un progetto di integrazione ospedale-territorio ancora incompiuto». «Siamo di fronte ad un cambiamento radicale di malattie, percorsi e comportamenti - conclude Alfredo Guarino, ordinario della Federico II - dove avevamo bronchioliti e gastroenteriti oggi il Covid e si parte sempre dalla domanda “e se fosse Covid?”. I pediatri di famiglia stanno facendo fronte ad una situazione difficilissima che non ha precedenti e hanno il terribile carico di gestire i problemi clinici, le ansie e paure. Abbiamo evitato la folla al pronto soccorso. Con i pediatri gestiamo un progetto di telemedicina basato sulla esperienza di centinaia di casi attraverso il call center attivo sempre». I bambini non sono né saranno vaccinati a breve e continueranno ad essere un potenziale punto di partenza della pandemia. L’impatto psicologico? «Una vera e propria emergenza in pediatria i cui effetti saranno visibili a distanza e da affrontare con scuola e psicologi dell’infanzia».

