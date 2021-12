Covid a Napoli, chiude il circolo Posillipo: stop a feste e allenamenti

Chiuso per Covid il Circolo Posillipo. Accesso vietato almeno fino a domani quando - dopo la sanificazione - il presidente del sodalizio napoletano potrebbe decidere di dare nuovamente il via libera. Fino ad allora nessuno potrà entrare, nè i soci e nè i dipendenti, il divieto è categorico e non sono ammesse deroghe. Sospese ad horas tutte le attività sportive, ludiche e sociali in programma a partire da ieri. Un calendario di feste, brindisi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati