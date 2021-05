Napoli: aperti durante il coprifuoco, scatta lo stop per sei locali

Mercoledì e giovedì gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Decumani, Bagnoli e Montecalvario hanno notificato ai titolari di sei esercizi commerciali in via Chiaia, largo San Giovanni Maggiore, piazza Municipio, via Salvatore Ferrara, piazza Montesanto e vico Figurelle a Montecalvario decreti con cui il Prefetto di Napoli ha disposto la chiusura dei locali dai 5 ai 15 giorni.I provvedimenti sono scaturiti dai controlli effettuati dai poliziotti che, nei mesi scorsi, hanno accertato che le rispettive attività commerciali erano inottemperanti alle misure anti Covid-19 poiché aperte oltre l’orario consentito e, in alcuni casi, avevano permesso ai clienti di consumare cibi e bevande all’interno.

