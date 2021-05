Napoli, bar aperto oltre l'orario consentito a Fuorigrotta: clienti in fuga, scatta la chiusura

Continuano i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Napoli. Sotto i riflettori il quartiere Fuorigrotta, presidiato da decine di militari della compagnia di Bagnoli. Due le persone denunciate, una per evasione e una perché esercitava l'attività di parcheggiatore abusivo. 147 le persone e 83 i veicoli controllati, 12 le contravvenzioni al codice della strada.

Il titolare di un bar in via Giulio Cesare è stato, invece, sanzionato perché vendeva bevande oltre l'orario consentito dalla normativa. Molti dei clienti, quando hanno visto i carabinieri, sono fuggiti. L'attività è stata chiusa per 5 giorni.

