Napoli, controlli anti-Covid a Chiaia: chiuso un bar, multate 15 persone senza mascherina

Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando e della Polizia Locale, i militari dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all'applicazione delle norme anti-Covid nella zona dei “baretti”, piazza Plebiscito e via Partenope, hanno identificato 55 persone sanzionandone 15 poiché prive della mascherina.

Nel corso dell’attività, inoltre, in via Cavallerizza a Chiaia hanno sanzionato il titolare di un bar poiché aperto oltre l’orario consentito, disponendo altresì la chiusura del locale per un giorno.

Infine, in via Partenope un 18enne ercolanese è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo circa 22 cm nonché sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 perché privo della mascherina di protezione.

