Come si temeva, è scoppiato il focolaio nel campo rom di via Carrafiello a Giugliano. Due giorni fa l'Asl Napoli 2 nord ha effettuato tamponi a 257 residenti dell'accampamento e di questi ben 82 sono risultati positivi. Resta però un nodo importante: sono infatti circa 200 i residenti che non hanno voluto effettuare il test.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati