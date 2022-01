Covid a Napoli, boom di contagi al Cardarelli e i sindacati chiedono garanzie: «Vanno isolati tutti i positivi»

L'ospedale Cardarelli scoppia di pazienti Covid, i focolai sono in aumento e un'altra area ospedaliera è stata sacrificata e convertita per accogliere i degenti positivi. In questi ultimi giorni, la pressione e la richiesta del fabbisogno assistenziale per gli ammalati affetti dal virus, è stata talmente alta nel presidio, da far raggiungere la quota di 170 ricoveri Covid. Nei reparti più affollati la situazione è stata descritta nella nota...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati