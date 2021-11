Covid a Napoli, focolaio in una scuola dell'infanzia: chiusa tutta la struttura

Focolaio Covid alla Montessori di Mugnano, la scuola parifiicata per l'infanzia ubicata in via Madonna delle Grazie. Sette i bambini contagiati dal virus e un assistente.

La scuola resterà chiusa (per la sanificazione dei locali) fino alla prossima settimana, verosimilmente fino a martedì, mercoledì. Dovranno sottoporsi al tampone il personale amministrativo, le maestre e i bambini non contagiati.

APPROFONDIMENTI IL DEGRADO Super Green pass per ristoranti, stadi, feste, trasporti e piste da... IL DECRETO Obbligo vaccino, prof come i sanitari. I presidi:... IL DECRETO Obbligo vaccino, i sindacati di Polizia: non ci sottrarremo, pochi...

Per una solo classe, da quanto si apprende, non sarebbe stata disposta la chiusura poiché i locali non sarebbero attigui a quelli in cui si è registrato il focolaio.