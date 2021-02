Covid: in strada nell'orario di coprifuoco, 11 persone multate a Giugliano

Controlli a tappeto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli a Giugliano in Campania. In campo i militari della Compagnia locale, insieme a quelli del Reggimento Campania. Oltre 100 persone sono state identificate, 42 i veicoli controllati: non sono mancate le sanzioni al cds. Elevate multe per circa 12mila euro, 2 i veicoli sequestrati. 2 persone sono state denunciate per furto di capi d’abbigliamento all'interno di un negozio di un noto centro commerciale della zona. Denunciato un 34enne per appropriazione indebita di un furgone su cui gravava una querela della società di noleggio: le rate della locazione non erano pagate da tempo.

11 persone sono state sanzionate per la violazione della norma anti-covid perché trovate in strada oltre l’orario consentito e senza giustificato motivo. Un 18enne è stato segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di droga per uso personale.

