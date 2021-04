Covid a Napoli, donna morta al Monaldi: «Mia madre abbandonata in ospedale, voglio la verità»

Lunedì scorso una donna di 74 anni è morta all'Ospedale Monaldi, dov'era stata ricoverata in terapia subintensiva per una grave polmonite da Covid. Il caso di Giuseppina Cortese viene affrontato oggi da un'altra prospettiva, è il figlio Raffaele Jacolo a a raccontare l'accaduto denunciando una mancata assistenza da parte del personale sanitario dell'ospedale napoletano: «Mamma non riusciva a chiamare nessuno, era abbandonata a se stessa....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati