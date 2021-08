Nei locali con il Green pass di un amico: così a Napoli si aggirano i controlli

Consumare nei locali al chiuso senza regolare Green pass? È tutt’altro che un’impresa. Ieri noi de Il Mattino siamo stati in 6 locali del centro storico, riuscendo a sedere in sala 5 volte. In due esercizi, ai Decumani, il documento anti-Covid è stato opportunamente scansionato, ma la falla nel sistema è spalancata eccome anche nel caso in cui i gestori siano attenti a rispettare le regole. Basta farsi inviare, anche via whatsapp, il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati