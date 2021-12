Covid a Napoli, più colpiti i quartieri nord: incidenza dei casi maggiore tra le donne e nella fascia di età 20-29 anni

È l'area nord la zona di Napoli nella quale si registra la maggiore incidenza cumulativa percentuale di casi Covid. È quanto si evince dall'aggiornamento fornito dalla Asl Napoli 1 Centro basato sui dati della piattaforma regionale Sinfonia, aggiornati a ieri, domenica 26 dicembre.

Nel territorio di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro, il territorio del comune di Napoli e l'isola di Capri, i casi di Covid-19 confermati da inizio pandemia sono 93.273, i deceduti 2.063, i guariti 84.727. Gli attualmente positivi sono 6.347, i ricoveri in terapia intensiva 11 e i ricoveri non in terapia intensiva 128. I quartieri cittadini nei quali si è registrato il maggior numero di casi da inizio pandemia sono i popolosi San Carlo all'Arena (7.136 positivi) e Fuorigrotta (6.636), mentre l'incidenza cumulativa maggiore in termini percentuali si registra nei quartieri dell'area nord della città: Miano (13,02%), Secondigliano (11,33%), Piscinola-Marianella (11,29%), San Pietro a Patierno (11,05%), Chiaiano (10,86%) e Scampia (10,78%).

L'incidenza stratificata per classe di età e sesso vede invece il valore massimo per le fasce di età 20-29 anni e 30-39 anni: l'incidenza per le donne della fascia di età 20-29 anni si attesta al 12,01%, per la fascia 30-39 al 11,37%; l'incidenza per gli uomini della fascia 20-29 è al 10,90% e della fascia 30-30 al 10,67%.