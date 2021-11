Covid a Napoli, il pediatra del Policlinico Federico II: «Troppi bimbi contagiati, serve la rete d'emergenza»

Alfredo Guarino, ordinario di pediatria dell'Università Federico II di Napoli, responsabile del centro di riferimento Covid regionale (gestisce 8 posti letto dedicati) è stato il primo, nelle settimane scorse, a suonare l'allarme per la tempesta perfetta che temeva stesse abbattendosi sulle cure infettivologiche per i piccoli: fari puntati sulla difficile gestione dell'incrocio di malattie infettive virali stagionali diverse, come le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati