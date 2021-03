Napoli: sul lungomare senza motivo, scattano le sanzioni anti-Covid

Gli agenti del Commissariato San Ferdinando, impegnati in un'operazione anti-Covid nella zona di via Partenope, via Chiatamone, via Santa Lucia e via Mergellina, hanno controllato 50 persone di cui due sanzionate poiché circolavano senza valida motivazione.

Inoltre, in via Chiatamone e in via Mergellina sono stati bloccati S.L. e A.C., napoletani di 47 e 49 anni con precedenti di polizia e già sottoposti a Dacur (divieto di accesso alle aree urbane), che sono stati denunciati poiché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità; infine, i due sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovato fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo.