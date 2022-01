Covid a Napoli, 140mila positivi: Ponticelli e Miano i quartieri con più contagati, ecco la mappa completa

Sono 141.545 i casi Covid confermati, 2.149 i decessi registrati. Quarantamila i napoletani al momento positivi (il 77 per cento asintomatici), di cui 256 ricoverati nei reparti ordinari e altri 19 in terapia intensiva. Si contano, inoltre, 99.256 guariti; mentre l'incidenza più alta dell'infezione (intorno al 15 per cento) è a Ponticelli, Miano, Piscinola, Marianella, Pianura, Chiaiano e Barra. E in tutta la città di Napoli il numero maggiore di vittime è tra gli ultraottantenni.

Questi i dati indicati nel report della Asl. Ecco la mappa.