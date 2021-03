Niente mascherina, 127 multe a Napoli nel fine settimana. Chiusa una gastronomia

Napoli, 127 sanzioni covid notificate questo fine settimana in città dai Carabinieri del Comando Provinciale. Gran parte per mancanza dei dispositivi di protezione individuale. La restante parte per violazioni del coprifuoco e per assembramenti in strada. I controlli sono stati intensificati nei quartieri più sensibili: Chiaia, Vomero, Arenella, Centro storico e Fuorigrotta. Sanzionata e chiusa per 5 giorni una gastronomia in corso Secondigliano perché non rispettava le prescrizioni imposte dalla normativa anti- contagio.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Napoli, assembramenti in strada e appelli ignorati: «A casa si... L'EMERGENZA Assalto al monte Faito: domenica ​con pic-nic in barba a ogni regola IL CASO Covid: in auto di notte, 6 minorennidenunciati dopo inseguimento a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA