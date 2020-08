Covid a Napoli: mascherine obbligatorie sempre e stretta anti-assembramenti a San Giuseppe Vesuviano

«A partire da oggi, a San Giuseppe Vesuviano si circolerà solo ed esclusivamente con la mascherina correttamente indossata 24 ore su 24». Questo l’annuncio del sindaco Vincenzo Catapano pubblicato ieri sera a tarda ora su facebook.

Il primo cittadino preannuncia il provvedimento, che sarà ratificato questa mattina, attraverso i social dopo l’aumento di casi di Covid-19 che hanno interessato San Giuseppe Vesuviano. «Nell'ordinanza in via di predisposizione - scrive il sindaco -saranno previste, altresì, misure anti-assembramento all'esterno degli esercizi commerciali di ogni genere. Argineremo comportamenti irresponsabili che si perpetrano in particolar modo dinanzi a bar, rosticcerie, pub, pizzerie, provvedendo alla sospensione delle attività che non si attengono alle regole. Grandissima attenzione andrà fatta anche negli esercizi commerciali al chiuso. Chiederò la massima collaborazione di tutte le Forze dell'Ordine, affinché il controllo dle territorio sia capillare e le severe sanzioni previste applicate senza indugio. Il momento delicatissimo richiede misure drastiche che da domani entreranno in vigore e saranno fatte rispettare. Vi chiedo di condividere e diffondere».