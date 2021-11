Covid a Napoli, mamma Alessandra non ce l'ha fatta: i due gemelli l'ultimo dono

Arzano piange Alessandra De Rosa, 36 anni, morta per Covid dopo aver dato alla luce due gemelli. Non era vaccinata. Era stata ricoverata un mese fa al Policlinico Federico II: le sue condizioni era apparse subito gravi, ed era stata subito trasferita al reparto di terapia intensiva. Nonostante il tempo inclemente, in tanti ieri hanno voluto tributarle l'ultimo saluto nella parrocchia del Sacro Cuore, che la giovane mamma frequentava...

