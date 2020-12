Covid a Napoli, stroncata dal virus a 45 anni: riesumata la salma, è giallo

Il Covid continua a far vittime, anche tra i giovani adulti, sani e privi di patologie concomitanti, principali fattori di rischio, questi ultimi, rispetto alla frequenza di esiti infausti. L'altra notte al Monaldi, presso l'unità di rianimazione Covid dell'azienda dei Colli un uomo di 38 anni di Napoli è deceduto a causa delle conseguenze dell'infezione. Il contagio, con i primi sintomi, risaliva a una quindicina di giorni fa. Al perdurare della febbre e all'insorgenza dell'insufficienza respiratoria il paziente era giunto in pronto soccorso e da qui trasferito presso l'unità Covid dell'ospedale del mare. Nonostante le cure il giovane uomo è andato progressivamente aggravandosi sviluppando il tipico quadro clinico delle forme severe di Covid-19 che compromettono in maniera rapida, e talvolta purtroppo irreversibile, le funzioni del polmone. «Alla base della compromissione delle funzioni vitali c'è sempre l'intensa reazione immunitaria e infiammatoria al virus - avverte Antonio Corcione, direttore del dipartimento di Anestesia e rianimazione dell'azienda dei Colli - una disregolazione che vediamo anche nei pazienti abbastanza giovani e sani e che produce un danno grave al polmone. Talvolta il quadro clinico evolve in maniera repentina verso forme severe di Ards (Sindrome da distress respiratorio) su base, appunto, infiammatoria». L'estremo tentativo di cura, con il trasferimento al Monaldi, mirava a sottoporre il paziente all'Ecmo, una procedura di ossigenazione del sangue attraverso una macchina, in circolazione extracorporea. «Il paziente è giunto da noi in condizioni disperate e non abbiamo neppure fatto in tempo ad avviare la procedura» dice dispiaciuto il manager dell'ospedale Maurizio Di Mauro. È un dolore per tutti noi dover gettare la spugna ancora di più in pazienti così giovani. Per questo il sacrificio del distanziamento sociale deve essere portato avanti fino al vaccino».

Intanto, per un altro decesso avvenuto circa un mese fa al Cardarelli è stata riesumata ieri mattina, nel cimitero di Secondigliano, la salma di Giuseppina Liccardo, 45enne affetta da gravi problemi renali e deceduta lo scorso 12 novembre nella terapia intensiva dell'ospedale dove era stata trasferita dopo essere risultata positiva al Sars-Cov-2. La salma è stata trasferita a Giugliano, una delle poche strutture attrezzate in Campania per esami necroscopici anche a scopo giudiziario per paziente deceduti per malattie infettive e contagiose. Qui nei prossimi giorni sarà sottoposta a un esame autoptico. Sulla morte della signora Liccardo, dallo scorso 24 novembre, sta indagando la Procura di Napoli (sostituto procuratore Liana Esposito, procuratore aggiunto Simona Di Monte). Un'indagine scaturita a seguito della denuncia presentata lo scorso 20 novembre dall'avvocato Maria Laura Masi, legale dei familiari della donna. La donna si era recata in ospedale il 2 novembre a causa di preoccupanti dolori al petto. La paziente soffriva di problemi renali e per questo era dializzata. La paziente fu sottoposta a un tampone rapido che risultò positivo, fu trasferita in un reparto Covid e risultò positiva anche a un secondo tampone praticato il 9 novembre. Il suo stato di salute non appariva preoccupante almeno secondo quanto è possibile apprezzare nei video che la paziente inviò alla sorella. La signora Giuseppina lamentava spesso scarsa assistenza. Ai propri parenti, sempre attraverso dei videomessaggi registrati con il cellulare, chiedeva che le venissero portati il termometro e il misuratore della pressione. Il 13 novembre Giuseppina, dopo un repentino aggravamento è deceduta nel reparto di terapia intensiva. La denuncia, le indagini e l'autopsia mirano a stabilire le cause del decesso ed eventuali responsabilità sulla sua morte.

Ultimo aggiornamento: 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA