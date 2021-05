Coprifuoco a Napoli tra movida e drink: raffica di multe dai Decumani al Vomero

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato servizi tesi al rispetto delle norme anti Covid-19 nel centro storico e nelle zone della movida. Nel corso dell’attività sono state identificate 36 persone, di cui 3 sanzionate poiché intente a consumare bevande in luogo pubblico oltre l’orario consentito. Inoltre, i poliziotti hanno controllato 3 esercizi commerciali, di cui due in piazza Bellini ed uno in via Cisterna dell’Olio, e hanno sanzionato i titolari per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché sorpresi a somministrare bevande oltre l’orario consentito; infine, è stata disposta la chiusura dei locali nella stessa giornata. Vomero: sorpresi in strada di notte. Sanzionati 9 ragazzi.

Gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Filippo Palizzi hanno sorpreso 9 ragazzi, napoletani tra i 22 e i 27 anni di cui 6 con precedenti di polizia, che si stavano intrattenendo in strada e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovati fuori dal proprio domicilio senza valida motivazione.