Covid a Napoli, cluster familiare a Marano: un morto e quattro positivi

Si è arreso al Covid un uomo di 73 anni, residente a Marano, in via Recca. La morte dell'anziano ha lasciato il segno nella comunità di Marano di Napoli poiché anche la moglie, positiva al Coronavirus, è in condizioni definite critiche.

Uno dei figli della vittima, deceduta al Monaldi pochi giorni dopo il ricovero, è tuttora ricoverato all'ospedale Cotugno. Sono risultati positivi al virus anche i nipoti (tutti giovanissimi) dell'uomo. Un cluster familiare, insomma, che tiene con il fiato sospeso un'intera città. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia.

