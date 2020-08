Covid e scuole, lavori fantasma a Napoli tra plexiglass e amuchina

Scuole: lavori in corso tra incertezze, timore del contagio, spese extra, carenza di spazi, materiali e personale che non arrivano. Questo è lo stato dell'arte emerso dal tour in alcuni istituti napoletani e dalle parole dei dirigenti scolastici alle prese con l'allestimento delle aule a prova di Covid: l'installazione di vaporizzatori e dispenser di gel, la disposizione della segnaletica sui pavimenti, l'organizzazione di «calendari di lezione scaglionati» e soprattutto tanti, troppi punti interrogativi. «A oggi, e le parole di De Luca lo dimostrano, non abbiamo una data certa per la riapertura - sospira Valeria Pirone, preside del Vittorino da Feltre - Il valzer di proclami e smentite del governo su norme e decisioni non ci aiuta. Non ci sentiamo guidati». «La preoccupazione c'è - spiega il preside del Liceo Genovesi Vittorio Delle Donne - Dato l'aumento dei positivi, temiamo che le scuole possano essere un vettore del contagio». Ieri, in diversi istituti in città, sono arrivati pacchi da 2.000 mascherine.

Partiamo dall'Itis Galileo Ferraris di via Labriola, che si prepara ad accogliere i suoi oltre 2.100 studenti. Il work in progress salta subito agli occhi, con gli operai che innalzano muri di cartongesso in alcune aule più capienti, «per consentire una separazione degli spazi in funzione dell'accoglienza in sicurezza di più studenti -commenta il preside Saverio Petitti - Le classi, secondo le norme anti-Covid, ospiteranno al massimo 18 alunni, ma in ogni aula noi abbiamo una media di 25 iscritti». Un problema matematico non indifferente, e che riguarda quasi tutte le scuole. L'impegno non manca e diverse cose al Ferraris sono già a posto, come la segnaletica sul pavimento: ai piedi dei banchi singoli, distanziati di un metro, spiccano cerchietti colorati con la scritta «il mio posto». Sono già montati i plexiglass al gabbiotto dei custodi e negli ambienti dei corridoi. «Non abbiamo certezze sul personale Covid promesso dalle istituzioni - prosegue Petitti - Noi ne abbiamo chieste 10 unità. Ci mancano docenti ordinari al momento, e Ata. C'è preoccupazione, ma cerchiamo di fare il massimo».



Da Napoli Nord a Napoli Est la musica non varia. Al Vittorino da Feltre del Rione Villa visitato l'anno scorso dai Presidenti di Camera e Repubblica all'indomani del terribile agguato di camorra si notano barriere di plexiglass in segreteria e sala docenti, distributori di Amuchina negli uffici e nei corridoi, cartellonistica che ricorda l'obbligo di mascherina e termoscanner. Anche qui spicca buona volontà, e diverse aule sono in fieri: «Se si riparte il 14 - avvisa Pirone - farò rientrare a scuola 2 o 3 classi al giorno. Lavoriamo su ingressi scaglionati ogni 10 minuti. Il governo ci chiede monitoraggi complicatissimi ma non ci manda personale. I banchi? Non si sa quando arrivano: prima si diceva a settembre, poi ottobre. Sono tante le cose annunciate e non concretizzate. Il governo non considera che la fattibilità delle misure richiede tempo. Le scuole amplificano la diffusione delle malattie, come nel 2019 coi vermi intestinali, ma ora la partita è politica».

In piazza del Gesù, al Liceo Genovesi che l'anno scorso, per carenza di spazi, organizzava lezioni in biblioteca si prova a fare il massimo. Paradossalmente, come da regolamento, le distanze si accorciano rispetto agli esami di Stato, che prevedevano 2 metri di sicurezza. Sono in corso gli spostamenti dei banchi a un metro, si lavora alla segnaletica e ai vaporizzatori disinfettanti per gli ambienti. Una precauzione fondamentale, se ci si prepara «al cambio di alunni nello stesso ambiente dopo pochi minuti - aggiunge Delle Donne - Adottiamo le norme degli esami, ma con qualche libertà in più dovuta al dimezzamento della distanza. Stavolta torneranno tutti gli studenti, ma aspettiamo il parere definitivo sulle mascherine. Il Genovesi c'è: abbiamo speso 15mila euro per disinfettanti, mascherine, gel e termoscanner. In caso di contagi dovrà aiutarci la Asl. Ciò che non si verificherà in classe potrebbe verificarsi all'uscita: i ragazzi vorranno stare assieme».

Di operai al lavoro se ne vedono anche al 35esimo Circolo Scudillo di via Saverio Gatto, in zona collinare. C'è ancora tanto da fare per il verde, secco e giallo, e per una ringhiera saltata. Ma questo è un problema precedente al virus. In compenso, è già approntato un percorso unico per gli alunni che entrano nella scuola. All'interno si pulisce e si nota l'ormai classico pannello di plexiglass montato sul tavolo del custode. Anche qui, come negli altri istituti, si aspettano certezze a dita incrociate.

